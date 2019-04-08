AK Parti Sözcüsü Çelik: "Partilerimizin Adı Farklı Olabilir Ama Hepimizin Soyadı Türkiye...
26 dakika önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:02 Kaynak: AA
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