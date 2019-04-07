AK Parti Sözcüsü Çelik: "Peki Bu Kadar Rahatsanız, Oyların Sayılması Konusunda Bu Telaşınız Niye"
24 dakika önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:34 Kaynak: AA
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