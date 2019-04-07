Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Peki Bu Kadar Rahatsanız, Oyların Sayılması Konusunda Bu Telaşınız Niye"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Peki Bu Kadar Rahatsanız, Oyların Sayılması Konusunda Bu Telaşınız Niye"

24 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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