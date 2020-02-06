AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir."

AK Parti, Avrupa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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