Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:09 Kaynak: İHA
Son Dakika PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi