AK Parti Sözcüsü Çelik: " PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir." - ANKARA