AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."
22.12.2020 18:35
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."
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