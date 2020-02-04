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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:42 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır."
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