AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısıyla 5 Türk askerin ölmesinin ardından ateş altına alınan hedeflerin yoğun ve kesintisiz şekilde vurulmaya devam ettiğini söyledi.



AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur." dedi. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, "Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir." diye konuştu.