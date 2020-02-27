AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir." - ANKARA

AK Parti, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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