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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejime verilen süre dolduğunda TSK üzerine düşen görevi yerine getirecektir." - ANKARA
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