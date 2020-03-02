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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net...
17 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:43 Kaynak: AA
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