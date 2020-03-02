AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net...

17 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net...

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:43 Kaynak: AA
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