AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır"

02.03.2022 19:23
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Ömer Çelik, AK Parti, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır' - Son Dakika


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