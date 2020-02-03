AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye...

16 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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