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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye...
16 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." - ANKARA
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