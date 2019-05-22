Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 Alımı) Güçlü Bir NATO Müttefiki Olarak Türkiye'nin Güvenliğinin...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 Alımı) Güçlü Bir NATO Müttefiki Olarak Türkiye'nin Güvenliğinin...

11 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Türkiye, AK Parti, Politika
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