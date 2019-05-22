AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 Alımı) Güçlü Bir NATO Müttefiki Olarak Türkiye'nin Güvenliğinin...
11 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır"
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye
'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır"
Mazbata Online Oyununun Üçüncüsü Çıktı! Ali İhsan Yavuz Karakteri Açıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi
Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan Açıklaması: Sözünüzü Bitirin Sayın İmamoğlu Diyebilirlerdi