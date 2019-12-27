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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldı"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yüreğir Belediyesi ziyareti AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısı ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın...
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:36 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Yüreğir Belediyesi ziyareti
AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısı ADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Son Dakika Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu