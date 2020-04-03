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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik:
"Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"
ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:11 Kaynak: AA
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