AK Parti Sözcüsü Çelik:

"Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir"

ANKARA - AK Parti MYK sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. (1)