AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın Prensiplerine...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Samsun
İl Başkanımız Hakan Karaduman
, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
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