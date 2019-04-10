Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bütün Birim Başkanlarına, Beldelerde, İlçelerde ve...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bütün Birim Başkanlarına, Beldelerde, İlçelerde ve...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:27 Kaynak: AA
AK Parti, Politika
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