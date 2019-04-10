AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bütün Birim Başkanlarına, Beldelerde, İlçelerde ve...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:27 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir."
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