AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vatandaşımızın Bize Verdiği Mesajın Tam Olarak...
1 saat önce
- AK Parti Genel Merkezi AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Genel Merkezi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:42 Kaynak: AA
AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir" - ANKARA
Manken Didem Soydan ve Oyuncu Gonca Vuslateri Tarafını Seçti
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi