AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vatandaşımızın Bize Verdiği Mesajın Tam Olarak...

- AK Parti Genel Merkezi AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Merkezi

AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir" - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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