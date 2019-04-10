Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vatandaşımızın Bize Verdiği Mesajın Tam Olarak...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vatandaşımızın Bize Verdiği Mesajın Tam Olarak...

1 saat önce

- AK Parti Genel Merkezi AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Merkezi
AK MYK Toplantısı ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:42 Kaynak: AA
Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Güncel
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