Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu...

8 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır"
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:28 Kaynak: AA
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