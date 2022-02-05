Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için acil şifa dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımına yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve eşleri Hanımefendi'ye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları için duamızla Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Rabb'im tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Emine Erdoğan'a da ayrıca geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.