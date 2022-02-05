Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları

05.02.2022 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için acil şifa dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımına yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve eşleri Hanımefendi'ye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları için duamızla Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Rabb'im tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Emine Erdoğan'a da ayrıca geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

YORUMLAR
500

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:40:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement