AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim Sürecinin Bir Parçası Olan İtiraz Süreci Devam Etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur."

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