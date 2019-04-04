AK Parti Sözcüsü Çelik, Seçimler İçin Türkiye'ye Gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler...
17 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir.
AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:17 Kaynak: AA
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