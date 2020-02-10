AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

6 saat önce

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:41 Kaynak: AA
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