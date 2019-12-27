AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken...

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
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