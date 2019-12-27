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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Sel mağduru) Vatandaşımızın zararının tazmin edilmesi için gereken...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:42 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaretinin ardından Yüreğir Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner lira yatırıldığını bildirdi.
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