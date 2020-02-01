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AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor.
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor". - ANKARA
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