AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: ' Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor". - ANKARA

Avrupa Birliği, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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