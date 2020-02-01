AK Parti Sözcüsü Çelik: " Şimdi görülüyor ki, AB için asıl tehdit içeriden kaynaklanıyor. Reform yapamayan bir AB kendini koruyamıyor. Türkiye'ye karşı olduğu gibi genişleme politikasında ilkeli davranmayan AB'nin cazibesi kalmıyor". - ANKARA