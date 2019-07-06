AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:14 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden."
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