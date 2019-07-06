Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli...

52 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yapılacaktır. Bu işin doğası gereğidir. Son derece normal bir çalışmadır. Bir performans ölçümü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:14 Kaynak: AA
AK Parti, Güncel
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