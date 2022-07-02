Çelik, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması - Son Dakika

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