Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:12 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri."
CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti