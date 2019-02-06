AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi Çıkar Lobilerini Memnun Etmek Adına Macron'un Attığı Bu Adım,...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron'un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına Macron'un attığı bu adım, diyaloğu engeller niteliktedir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30 Kaynak: AA
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