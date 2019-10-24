AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:14 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır."
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