Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Soçi Mutabakatı) Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır."

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Suriye, Soçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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