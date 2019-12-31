AK Parti Sözcüsü Çelik, Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlenmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlenmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlenmesini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'deki saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlenmesine ilişkin, "Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlenmesini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'deki saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlenmesine ilişkin, "Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter'dan, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı araçlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiğini hatırlatan Çelik, "İnsanlık için bir tehdit olan terör örgütlerine karşı Türkiye'nin verdiği haklı ve etkili mücadele ilkelere dayanmaktadır. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır." yorumunu yaptı.

Çelik, Türkiye'nin bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan, mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan da birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu mücadele insani değerler için verilen ilkeli bir mücadeledir. Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir. Bu örgütlerin gerek varlıkları gerekse de eylemleri ile insanlığı tehdit ettikleri ve Somali halkının geleceğine kast ettikleri açıktır. Şebab gibi taşeron örgütleri kullanan ülkeler de girdikleri kirli ilişkilerin asıl zararı kendilerine verdiğini göreceklerdir. Teröre karşı ilkeli mücadele olmadan terör yenilemez. Türkiye'nin verdiği haklı ve ilkeli mücadele insanlık adına bir mücadeledir."

Hiçbir terör örgütünün ve onlara destek verenlerin Türkiye'yi bu haklı mücadeleden vazgeçiremeyeceğine dikkati çeken Çelik, "Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımıza ve müttefiklerimize, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, FETÖ, El Kaide, Şebab etiketlerinin tek bir terör örgütü olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye'nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede işbirliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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