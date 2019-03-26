AK Parti Sözcüsü Çelik: "Son Kullanma Tarihi Geçmiş CHP Zihniyeti Daha Zararlıdır"

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, bir CHP
Belediye Başkan Adayının seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayıp vatandaşlara dağıtacaklarını söylediğini belirterek "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır." dedi.
Çelik, İmamoğlu
ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa zaman kaldığını hatırlatarak, vatandaşların Cumhur İttifakı'na destek vermesini istedi.
Bir CHP'li Belediye Başkan Adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadine tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:
"Dün, CHP zihniyetini çok iyi açıklayan, izah eden bir CHP Belediye Başkan adayının bir açıklaması oldu. Bunu seçim vaadi olarak söylüyor, 'Seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşlarımıza dağıtacağız' diyor. Kafaya bak, bir belediye başkanı adayı olarak projeler, tesisler, altyapı, üstyapı, spor, sanat üreteceğine, 'evde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşa dağıtacağız' diyor. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır. Adam çıkmış, tarihi geçmiş ilaçla vatandaşı zehirleyecek, bunu da vaat olarak söylüyor, insan sağlığı için çok zehirli bir şeyi proje gibi sunuyor. Her zaman söylediğim gibi en tehlikelisi, son kullanma tarihi geçmiş siyasettir."
" Gazze
'ye roketlerle ölüm kusmaya devam ettiler" ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, "Golan Tepeleri
kararından" önce de Orta Doğu
'da gerilimi yükseltecek kararlara imza attığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:
"Daha önce Trump, Kudüs
'ü İsrail
'in başkenti olarak tanıyarak haksız, hukuksuz ve ahlaken kabul edilemeyecek bir karara imza atmıştı. Başından beri dünyadaki meşru kesimler, başkenti Doğu Kudüs
olan bir Filistin
devletinin olması gerektiğini söylerken Trump bu gelişmeleri berhava eden Orta Doğu'daki ateşe daha çok benzin döken bir tutum ortaya çıkardı. O zaman İslam İşbirliği Teşkilatı
Başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle bütün dünyaya bu çağrımız ulaştırıldı, Cumhurbaşkanımızın bütün dünyayı aramasının ardından oluşan inisiyatifle BM
Genel Kurulunda buna karşı bir karar çıkarttık."
Çelik, Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden kararına ilişkin şunları kaydetti:
"Şimdi Amerikan Başkanı daha tehlikeli bir işe imza attı. İsrail'in işgali altında olan, 1967'de işgal ettiği, 1982'de ilhak ettiği Suriye
toprağı olan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağını söyledi. Bu, işgalciliğin meşrulaştırılmasıdır, özendirilmesidir. ABD'nin uluslararası birtakım çelişkilerde, çatışmalarda arabulucu rolünü tamamen kaybetmesidir ama daha tehlikelisi şudur; ABD, BM Güvenlik Konseyi üyesidir, BM Güvenlik Konseyi üyesi olan bir ülke, alenen BM kararlarını ihlal etmektedir. Uluslararası hukuku çiğnemektedir.
Buna ilk tepki meşruiyetin, hakkaniyetin sesi olan Türkiye
'den geldi. Bizim, ilk kıblemiz olan Kudüs'e dönük hassasiyetimiz nasılsa, işgalciliğin meşrulaştırılmasına, bu haksız kararın altına imza atılmasına da aynı şekilde karşı çıkıyoruz. Golan Tepeleri Suriyelilerin toprağıdır, siz gelip da oraya şu ya da bu gerekçeyle o işgali meşrulaştıran adımı atmaya başladığınızda, dünyanın her tarafında, sorunlu yerlerde gücü yetenin bir başkasının toprağını işgal etmesini özendirmiş olursunuz. Dünyayı büyük bir felakete sürüklersiniz. Aynı anda gördünüz, mazlum Filistin halkının başına, Gazze'ye roketlerle ölüm kusmaya devam ettiler. Ateşkes olmasına rağmen bugün yine devam etti. Bu yanlış karara da sonuna kadar itiraz edeceğiz. Sonuna kadar bu kararın tanınmaması için mücadele edeceğiz."