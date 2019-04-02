AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç Ne Olursa Olsun, Milletimizin Talimatıdır Deyip Başımızın Üstünde...
59 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA
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