AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç Ne Olursa Olsun Bu Sonuca da Mutlak Suretle Saygı Göstereceğiz"
22 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sonuç ne olursa olsun bu sonuca da mutlak suretle saygı göstereceğiz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:04 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!
Gökçek 40 Saat Sonra Twitter'a Geri Döndü: Mansur Yavaş'ın Başarısını Tebrik Ediyorum!