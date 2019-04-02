Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç Ne Olursa Olsun Bu Sonuca da Mutlak Suretle Saygı Göstereceğiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sonuç Ne Olursa Olsun Bu Sonuca da Mutlak Suretle Saygı Göstereceğiz"

22 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sonuç ne olursa olsun bu sonuca da mutlak suretle saygı göstereceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:04 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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