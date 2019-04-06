Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Sonucu Yüksek Seçim Kurulu Belirler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sonucu Yüksek Seçim Kurulu Belirler

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sonucu Yüksek Seçim Kurulu Belirler, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyor.

Çelik, toplantı öncesi gazetecilerin seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Ömer Çelik, "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur" dedi.

İtiraz süreciyle ilgili soruya cevap veren Çelik, "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler" diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:09 Kaynak: DHA

Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, Güncel
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