AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok diri olmalıyız, hep teyakkuz halinde olmalıyız. Su uyuyor, Türkiye'deki vesayet odakları uyumuyor. Demokrasimizin kazanımlarını korumak, bir kereliğine yaptığımız, ondan sonra peşini bırakacağımız bir mesele değildir." dedi.

Çelik, Devlet Bahçeli Tesisleri'nde düzenlenen partisinin "Ceyhan Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ilk milletvekili oldukları zamanlarda, milli iradenin güçlenip kuvvetlenmesi için siyasi reform yasaları getirdiklerini hatırlattı.

Vesayeti yeniden diriltmek için bir takım çalışmalar olduğunu dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza, AK Parti kadrolarına söz söyleyenlerin kendi kadroları içerisinde darbeden bahsedenlere, vesayetten bahsedenlere herhangi bir söz söylemiyor. Biz, buradan bu oyunu gördüğümüzü, bu tezgahın adını koyduğumuzu, bunun çok iyi tanıdığımız bir kumpas olduğunu tespit ettiğimizi ilan ediyoruz. Bu açıklama kademe kademe Fetullahçı Terör Örgütünü mağdur göstermeye çalışan, ama bahane üretmeye çalışan, onun yerine eski bir vesayeti yeniden diriltmek için Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına, seçilmiş hükümetine, en büyük partisine karşı kumpas kurmaya çalışan bir takım yaklaşımlardır. Çok diri olmalıyız, hep teyakkuz halinde olmalıyız. Su uyuyor, Türkiye'deki vesayet odakları uyumuyor. Demokrasimizin kazanımlarını korumak, bir kereliğine yaptığımız, ondan sonra peşini bırakacağımız bir mesele değildir. Demokrasimizin birikimini korumak gelecek nesillere en büyük armağanımızdır. Gelecek nesiller, daha iyi okullarda okuyacaklar, daha iyi iş imkanları bulacaklar, bizim içinde bulunduğumuz kademe kademe değiştirdiğimiz bu Türkiye'den, çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşları olacaklar. Bunun sırrı, Türkiye ne zaman milli iradeyi güçlendirmiş, milli iradesiyle hür bir şekilde yönetilmişse Türkiye büyümüştür. Ne zaman ki darbelerle, postmodern darbelerle, ya da siyasete kanatçı kurulmuş bir takım kumpaslarla o zaman Türkiye sakatlanmıştır, ekonomik olarak kayba uğraşmıştır, geleceğinden kayba uğramıştır. O günlerde verilen mücadeleler bugün tarih gibi gelebilir, hayır değil. Türkiye'de bu işler diridir."

"Herhangi birisi amacı ne olursa olsun, seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti, Türkiye'nin en büyük siyasi partisini bu şekilde hedef alıyorsa bunların arkasında başka niyet vardır." diyen Çelik, "Bu niyet konusunda uyarıda bulunuyoruz. Biz bu niyeti görüyoruz, bu maksatın farkındayız, bu tezgahın adını koyduk, bu kumpası işaretledik, buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an Pakistan'da olduğunu belirten Çelik, Pakistan'da bütün sokakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatıldığını, Pakistan'da parlamento ve senatonun ortak oturumunda en çok konuşma yapan lider olduğunu söyledi.

Çelik, demokratik kazanımları korumak için uyanık bir şekilde siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

"30 kilometre derinlik, Türkiye için bir güvenlik şerididir"

"İdlib'de ne işiniz var" diyenlere seslenen Çelik, şunları söyledi:

"Filmi biraz geri saralım. Kuzeyimizde DEAŞ terör örgütü sınırımıza yakın bayrak dikmişken, PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiği oluşturuken bütün bunları seyretmemiz mi gerekiyordu. Hatta daha ileri giderek DEAŞ ve PKK'nın attığı füze bombalar Hatay başta olmak üzere topraklarımızdan içeri düşerken egemen bir devlet olarak sınırlarımızı korumayacak mıydık. Türkiye'nin İdlib'te ne işi var diye soranlar, PKK'nın Türkiye sınırında ne işi var diye soruyorlar mı? DEAŞ'ın Türkiye sınırında ne işi var diye soruyorlar mı? Eger bir Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı herakatını yapmasak bugün 30 kilometre derinlikte mücadele ettiğimiz bu terör örgütlerinin terör saldırılarını Hatay'da, Gaziantep'te, Adana'da göğüslemek zorunda kalacaktık. Bir devletin, güçlü bir devletin en asli görevi sınırları, toprakları ve vatandaşları saldırıya uğradığında saldırıyı püskürtmektir. Bu 30 kilometre derinlik, Türkiye için bir güvenlik şerididir. Eğer biz bunu yapmasaydık, 'İdlib'te ne işiniz var' diyenlere soruyorum, o zaman PKK terör örgütüyle nasıl mücadele edecektik, sınırlarımıza yerleşmiş. DEAŞ terör örgütüyle nasıl mücadele edecektik, Türkiye sınırının dibine o paçavralarını asmış, nasıl mücadele edecektik. Demek ki bu soruyu soranların PKK ile mücadeleyle, PYD ile mücadeleyle, DEAŞ ile mücadeleyle ilgili bir dertleri yok. "

"Hiçbir terör örgütü Türkiye'yi yolundan döndüremez"

Çelik, Türkiye'nin ekonomik geleceğinin parlak olmasının, sosyal hayatında barışın olmasının demokratik gücü korumaya bağlı olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümetine karşı Fetullahçı Terör Örgütü ile güya mücadele ediyoruz etiketi altında yeni bir vesayet oluşturmaya çalışarak saldırı düzenleyenler demokrasiyi sakatlamaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Çelik, "Biz bunların ne yaptıklarını ilk iktidara geldiğimizde görmüştük. On senedir sesleri çıkmıyor, şimdi yeniden bu vesayeti diriltmeye çalışıyorlar. Buna vereceğimiz en güçlü cevap, bu salonlardaki toplantılarımız en güçlü şekilde yapacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak, belde belde ev ev birliğimizi, beraberliğimiz arttıracağız. Türkiye'nin demokratik gücünü arttıracağız. Bu birlik ve beraberliğimiz Türkiye'nin en büyük kuvetidir, gücüdür. Bunu koruduğumuz müddetçe hiçbir vesayet, hiçbir terör örgütü Türkiye'yi yolundan döndüremez." diye konuştu.

Fransa'da Türkiye düşmanı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dediğini hatırlatan Çelik, "Fransa'da Türkiye düşmanı bir siyasetçi, ırkçı, faşist, İslam ve Türk düşmanı, Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Böylelerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine konuşmasından biz gurur duyarız. Niye? Bunlar ırkçı, faşist, İslam ve Türk düşmanı bir kafaya sahipler. Bunlar bizimle ilgili Cumhurbaşkanımızla ilgili iyi konuşurlarsa ona üzülürüz. Üzüntü verici olan o ırkçıların, faşistlerin kullandığı dili Türkiye'nin içerisinde bazı siyasilerin aynen tercüme ederek hiçbir izan, ahlak, vicdan ölçüsü gözetmeksiniz, aynı şekilde kullanmalarıdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çelik, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılanlara rozetleri taktı.

(BİTTİ)