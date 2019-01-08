Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu Unutmamak Gerekir Ki Hiç Kimse Ama Hiç Kimse Kürt Kardeşlerimize...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu Unutmamak Gerekir Ki Hiç Kimse Ama Hiç Kimse Kürt Kardeşlerimize...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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