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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:31 Kaynak: İHA
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