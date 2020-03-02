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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:24 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz."
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