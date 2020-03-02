AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir?

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir?

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana siyasete sahip olan bize göre Suriye Suriyelilerindir."

AK Parti, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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