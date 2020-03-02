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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir?
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir?
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:24 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana siyasete sahip olan bize göre Suriye Suriyelilerindir."
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