Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda) "Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır.
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda) 'Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda) "Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır.

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda) "Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda)

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye konusunda) "Dörtlü zirvenin düzenli yapılması önemli bir karardır. Şubat ayında ikinci toplantı gerçekleşecektir."

AK Parti, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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