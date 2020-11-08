AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun, çok sevinçliyiz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuşa zaferi hayırlı olsun, çok sevinçliyiz
08.11.2020 12:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı" dedi. Çelik ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık" şeklindeki açıklamasını da paylaştı.
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