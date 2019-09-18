AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine karşı yapılan saldırı yeni bir krizi...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:53 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (8)
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