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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız."
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:06 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız."
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