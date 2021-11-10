AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "10 Kasım" mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Cumhuriyeti, yeni ufuklara taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimiz, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak, bölgemiz ve dünya için bir ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, İstiklal Savaşı'nın başkomutanı Atatürk'ü, saygı ve rahmetle andığını dile getiren Çelik, Atatürk'ün imkansız denilen şartlarda, milli mücadeleye önderlik ettiğini ve ardından Cumhuriyetin kurulduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak, bölgemiz ve dünya için bir ilham kaynağıdır. Atatürk'ün imkansız denen şartlarda önderlik ettiği mücadeleyle vatanımıza ve ülkemize göz diken her türlü düşmanlık bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bu mücadelenin neticesinde bir yıldız gibi doğmuştur. Türkiye, aynı iradeyle geleceğe yürüyor, yeni ufuklara ulaşıyor. Tüm mazlumların sığınağı olarak, dünyanın vicdanını temsil ediyor. Geleceği kucaklayan irademiz, İstiklal Savaşı'na önderlik eden iradeden ilham almaya devam ediyor."