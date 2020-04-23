AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100'üncü yıl dönümünde milletin geleceğe daha büyük güvenle yürüdüğünü belirtti.

Çelik, Twitter'dan yayımladığı mesajında, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Başta TBMM'nin kurucusu ve ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğer kurucuları ve vefat etmiş TBMM üyelerini bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, Meclis'in milletin geleceğinin pusulası olduğunu kaydetti.

TBMM'nin, İstiklal Savaşı'ndan hain 15 Temmuz darbe girişimine kadar en zor zamanlarda "Ya istiklal ya ölüm" şiarına her zaman sahip çıktığını vurgulayan Çelik, TBMM'nin, yeryüzünün iki kere gazi olmuş tek meclisi olduğunu aktardı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde milletimiz geleceğe daha büyük güvenle yürümektedir. Çocuklara bayram hediye etmiş tek millet olarak geleceğimizi onurla ve dayanışmayla inşa etmeye devam edeceğiz. Gazi Meclisimizin tarihi, zorluklar karşısında her zaman var olmayı bilen milletimizin iradesiyle özdeştir. Nice yüzyıllar Gazi Meclisimizin tarihine eklensin. Gazi Meclisimiz sonsuza kadar var olsun."