AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 23 Nisan mesajı Açıklaması

23.04.2022 12:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 23 Nisan mesajı Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geleceğin umudu çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geleceğin umudu çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çelik, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Meclisin açılışının 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla andığını belirten Çelik, "Geleceğimizin umudu çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Bütün dünya meclislerinin bir savaş sonunda kurulurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Savaşı'na önderlik ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yüce Meclis'in bu müstesna ruhu bugün de aynı tazelikte ve kuvvettedir. TBMM milli iradenin dayanağı olmaya devam etmektedir. Yüce Meclis, milli irade bilincinin tecessüm etmiş halidir. İki kere gazi olmuş olan Yüce Meclis, düşman işgaline ve darbeci teröristlerin saldırısına direnerek on yılları ve yüzyılları aşan bir millet bilincini temsil ettiğini her olayda göstermiştir.

Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan etmesi çok önemlidir. Milli irade bilincinin geleceğimizi kucakladığını göstermektedir. Geleceğimizin imzası, TBMM'nin kuruluş gününün çocuklara bayram olmasıdır. Kutlu olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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