Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz"

28.02.2022 12:11
Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasp etme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 25. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümü olduğunu belirtti.

Milli iradenin örgütlü bir şekilde gasp edildiğini ifade eden Çelik, "Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasp etme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen çizgisi her türlü vesayet zihniyetine en güçlü cevaptır. Vesayeti, terörü, milli irade düşmanlığını sinsi şekilde meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli egemenlik ve demokrasi mücadelesi ile karşı duracağız" açıklamasında bulundu.

(Hülya Keklik/ İHA)

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Ömer Çelik, AK Parti, 28 Şubat, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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