AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

08.03.2021 09:55
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddetin hedefi olan, emekleri yok sayılan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir hayat mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddetin hedefi olan, emekleri yok sayılan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir hayat mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.

Çelik, Twitter'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşıma, "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz." ifadesiyle başladı.

Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Şiddetin hedefi olan, emekleri yok sayılan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir hayat mücadelesine devam edeceğiz. İnsan haysiyetine yaraşır bir hayat, kadınların gücüyle kurulur. Şehit annelerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Onların asil ve vakur halleri hayatın gerçek değerlerini hatırlatmaya devam ediyor. Evlatları için yeryüzünün en anlamlı vicdan nöbetlerinden birini tutan Diyarbakır anneleri hep aklımızda. Yüreğimiz onlarla."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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