AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini belirtti.

Ömer Çelik, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında, "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve yapılan baskında çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vehametini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Mısır yönetiminin attığı bu adımın basın özgürlüğünü ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gazetecilik görevi yapan, Anadolu Ajansı mensupları derhal serbest bırakılmalıdır. Anadolu Ajansının basın ilkeleri çerçevesinde icra ettiği objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olmuştuk. Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır."