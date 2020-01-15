AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini belirtti.

Ömer Çelik, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, paylaşımında, "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve yapılan baskında çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vehametini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Mısır yönetiminin attığı bu adımın basın özgürlüğünü ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gazetecilik görevi yapan, Anadolu Ajansı mensupları derhal serbest bırakılmalıdır. Anadolu Ajansının basın ilkeleri çerçevesinde icra ettiği objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olmuştuk. Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Anadolu Ajansı, Ömer Çelik, AK Parti, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den aday gösterilmedi, bağımsız aday olup seçimi kazandı ve yeniden AK Parti'ye katıldı
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
03:45 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
03:40 SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER'DE YANGIN: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1) - Son Dakika
03:29 Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
03:28 Beykoz'daki yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
03:26 Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Macron, bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 03:57:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]